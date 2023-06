Tien jaar contactloos betalen: eerst was er vrees, nu kan het zelfs bij de collecte

Precies tien jaar geleden gaf ING de eerste bankpas uit waarmee je kon betalen zonder de pas in de automaat te steken. Winkeliers en consumenten moesten eraan wennen, maar inmiddels rekenen we ruim 400 miljoen keer per maand contactloos af. En dat kan op steeds meer plekken.

Pinnen is in Nederland al decennia ingeburgerd. Maar om dat ook te doen zonder pincode, was in het begin best een stap. Wat als je je pinpas kwijtraakt? Kan de vinder daar geen misbruik van maken?

Om dat te voorkomen, kwamen er limieten. Zo was grote bedragen afrekenen zonder pincode onmogelijk.

Dat bleek voldoende om vertrouwen te wekken, want mensen omarmden de nieuwe manier van afrekenen snel. In het eerste jaar betaalden Nederlanders al enkele miljoenen keren contactloos en binnen 2,5 jaar stond de teller boven de 100 miljoen transacties.

Steeds meer Nederlanders kregen een contactloze pas en konden die op steeds meer plekken gebruiken. Daardoor is 'betalen zonder insteken' tien jaar na de invoering de populairste manier van afrekenen geworden in ons land.

Foto: ANP

Afrekenen gebeurt steeds vaker met smartwatch

Uit cijfers van Betaalvereniging Nederland blijkt dat we in april 417 miljoen keer contactloos hebben betaald. Dat komt neer op zo'n 90 procent van alle pinbetalingen. Ook is contactloos betalen daarmee groter dan cash.