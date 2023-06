Vakantiegeld leidt tot bestelpiek én vertraging bij PostNL

PostNL heeft te maken met vertragingen bij het bezorgen en retourneren van pakketten. Volgens een woordvoerder is er altijd sprake van een bestelpiek wanneer het vakantiegeld gestort is en we vrije meidagen hebben. Maar er wordt nu meer besteld dan was voorzien.

"Het is traditioneel een drukke periode wanneer het vakantiegeld wordt gestort. We stemmen dan ook vooraf met de webwinkels af wat ze verwachten aan bestellingen. Maar dat blijkt dit jaar veel meer te zijn dan verwacht", zegt de PostNL-woordvoerder.

Hoeveel langer pakketten onderweg zijn, verschilt enorm. PostNL heeft ook maatregelen genomen om de achterstand in te lopen. "Zo heeft bezorging voorrang op retouren, want daar is minder haast bij." Ook maken PostNL-wagens extra ritten, bijvoorbeeld in de nacht.

Nu nog extra personeel inzetten lukt niet. "We doen wat we kunnen doen, maar het is lastig om op het laatste moment extra capaciteit in te zetten. We vinden het erg vervelend dat er vertragingen zijn."