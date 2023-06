Duitse industrie piept en kraakt in recessie

Duitse fabrikanten worstelen met de afkoelende wereldeconomie. In april daalde het aantal nieuwe orders weer. De moeizame staat van de industrie zorgde in de eerste maanden van dit jaar mede voor een recessie bij onze oosterburen.

Het aantal nieuwe orders daalde in april met 0,4 procent ten opzichte van een maand eerder, blijkt uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau Destatis. Dit is een onverwachte daling: analisten rekenden juist op herstel na de moeilijke maand maart. Toen daalde het aantal orders met maar liefst 10,9 procent op maandbasis.

De renteverhogingen doen de economische groei geen goed. In Nederland kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,7 procent. Als de Nederlandse economie in het tweede kwartaal opnieuw krimpt, belanden ook wij in een recessie.