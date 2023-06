Verfmakers Histor en Sigma leggen werk neer voor hoger loon

Bij de Amsterdamse fabriek van PPG wordt deze week gestaakt. Het personeel van de grootste verffabriek van Nederland, waar blikken van bekende merken als Histor en Sigma worden gevuld, probeert zo een hoger loon voor elkaar te boksen.

Volgens vakbond FNV staken meer dan 100 van de 350 personeelsleden in Amsterdam. Eerder werd bij andere productielocaties van PPG al gestaakt. Vorige week legde personeel in Tiel en Uithoorn nog het werk neer. Ook in Den Bosch en Hoogeveen werden al actiegevoerd. PPG heeft elfhonderd werknemers in Nederland.