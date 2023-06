Robots moeten het zware werk van bagagesjouwers op Schiphol overnemen

Delen via E-mail

Schiphol test een nieuwe robot die koffers kan tillen en zo het werk van het personeel kan verlichten. Ook wordt een robot getest die koffers opzij kan schuiven naar de bagageband.

De situatie bij de bagageafhandeling op Schiphol is al langer onderwerp van gesprek. De Arbeidsinspectie liet in maart weten dat de bedrijven die op de luchthaven verantwoordelijk zijn voor de bagage per direct hulpmiddelen moesten gaan inzetten.