Inflatie weer omhoog doordat energieprijzen minder hard dalen

De inflatie was in de maand mei 6,1 procent, terwijl de prijzen in april nog 5,2 procent hoger waren dan een jaar eerder. Eten en drinken is nog altijd veel duurder dan een jaar eerder, terwijl de energieprijzen niet hard genoeg dalen om de inflatie omlaag te brengen.

Waar de inflatie in veel omliggende landen in mei terugzakte, gingen de prijzen in Nederland juist harder omhoog dan in april, blijkt uit definitieve inflatiecijfers van het CBS. Vorige week kwam het statistiekbureau al met een eerste raming.

Boodschappen waren in mei flink duurder dan in dezelfde maand in 2022. De prijzen van voedingsmiddelen waren vorige maand 15,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Energie was in mei weliswaar flink goedkoper dan een jaar eerder (-24,9 procent), maar in april was de prijsdaling groter (-32 procent). Dat zorgde ervoor dat de inflatie in Nederland hoog blijft en niet verder daalt. Als het CBS energie buiten beschouwing laat, is de inflatie in mei amper hoger dan in april.

Gunstiger waren de prijsdalingen bij het tankstation. In mei betaalden consumenten 18,3 procent minder dan een jaar eerder. In april ging het nog om een daling van 12,7 procent. Eind mei betaalde je aan de pomp gemiddeld 1,82 euro per liter benzine en 1,51 euro voor 1 liter diesel. Een jaar eerder kostte benzine nog 2,28 euro per liter en diesel 1,98 euro per liter.

Energiekosten eerlijker in inflatiepercentage

Het CBS gaat de energieprijzen vanaf juni anders in de inflatiecijfers verwerken. Het is de bedoeling dat ook de maandbedragen die consumenten voor een vast energiecontract betalen worden meegewogen. Nu gebruikt het statistiekbureau altijd de tarieven die energieleveranciers op dit moment rekenen.

Door deze methode schoot de inflatie in de herfst van 2022 extra hard omhoog. Energieleveranciers lieten nieuwe klanten toen een veel hoger bedrag betalen dan voorheen. Maar veel consumenten hadden op dat moment nog een gunstiger tarief uit een eerder afgesloten jaarcontract.