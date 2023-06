Stormloop op hooikoortsmiddelen door droog en warm weer

Hooikoortspatiënten bestellen de laatste weken massaal pillen, sprays en druppels. De verkopen zijn veel hoger dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dat merkt A.S. Watson, het bedrijf achter drogisterijketens Trekpleister en Kruidvat.

A.S. Watson ziet dat klanten nu vooral veel pillen kopen. "Maar ook naar neussprays en oogdruppels is veel vraag", zegt een woordvoerder.

Het is niet helemaal duidelijk wat de exacte reden is dat nu meer wordt verkocht dan anders, maar de weersomstandigheden spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Het is al enige tijd droog en warm en het waait hard. Daardoor komen veel pollen in de lucht en dat zijn de boosdoeners.