VDL gaat fietsframes van eigen bodem maken

VDL Groep, die ook eigenaar is van VDL Nedcar, gaat aluminium fietsframes maken. Het daarvoor opgerichte VDL Bike Frame strijkt neer in Breda.

Ook andere fietsenmerken hebben volgens VDL al belangstelling getoond voor frames 'van eigen bodem'. "Nederland is natuurlijk hét fietsland bij uitstek, maar de basis van de fiets, het frame, wordt vooral buiten Europa geproduceerd", zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

VDL was de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de perikelen rondom VDL Nedcar in Born. De autoproducent verliest Mini als klant. Daardoor worden bijna tweeduizend medewerkers overbodig.