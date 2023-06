Gokbedrijf Bingoal krijgt boete voor reclame gericht op jongeren

Bingoal heeft van de Kansspelautoriteit een boete van 400.000 euro gekregen. Het sportgokbedrijf richtte zich in een reclame op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Dat is verboden.

Bingoal is ook wel bekend als de naamgever van het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Het bedrijf kwam op de radar van de Kansspelautoriteit na een uitzending van het tv-programma Kassa. Uit onderzoek bleek dat Bingoal tussen oktober 2021 en maart 2022 bewust e-mails met reclame naar jongvolwassenen heeft gestuurd.

In de e-mails werd het aanbod van Bingoal aangeprezen en werd gewezen op bonussen. Dat is verboden, omdat jongvolwassenen volgens de toezichthouder een kwetsbare doelgroep zijn. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling, waardoor ze extra vatbaar voor een gokverslaving zijn.

Het is niet het eerste bedrijf dat door de toezichthouder wordt bestraft. Eerder kregen TOTO, Hillside, JOI Gaming en Betent al boetes van 400.000 euro opgelegd.