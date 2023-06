Jumbo bekijkt of het met sommige producten wat minder kan

Supermarktconcern Jumbo gaat terug naar de kern. Waar in het verleden een product werd toegevoegd als een klant erom vroeg, houdt de keten het assortiment nu kritisch tegen het licht.

"Soms is ons assortiment wel heel erg diep. Misschien kan dat wel wat minder diep, zonder in te leveren op kwaliteit", zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. Dat het bedrijf afscheid neemt van sportsponsoring is ook onderdeel van het beleid om terug te gaan naar de kern.

Ton van Veen, de nieuwe CEO van Jumbo, neemt daarmee nadrukkelijk afscheid van het beleid van zijn voorganger Frits van Eerd. Die trad terug als hoogste baas vanwege beschuldigingen van witwassen.

Volgens de Jumbo-woordvoerder wil de supermarkt wel voor elk wat wils blijven bieden. "Maar als er bij wijze van spreken tientallen soorten van een product in de schappen staan, zullen we bekijken of dat wat minder kan."