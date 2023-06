Verlenging van deal over importban Oekraïens graan op komst

Het blijft voor Oekraïne waarschijnlijk verboden om graan te verkopen in vijf Oost-Europese landen. De landen vrezen voor concurrentie van het goedkopere Oekraïense graan en dwongen vorige maand al een tijdelijk verbod af, dat maandag afloopt. Een verlenging tot september is in de maak.

Dat meldt de Poolse minister van Landbouw Robert Telus, die een voorstel voor verlenging heeft ontvangen van de Europese Commissie. Het verbod loopt daarin door tot 15 september.

Oekraïne is een belangrijke producent van graan en de afgelopen tijd kwam dat steeds vaker terecht in Hongarije, Polen, Bulgarije, Roemenië en Slowakije. Dit tot irritatie van de vijf landen, die niet zo goedkoop kunnen produceren als de Oekraïners, wat tot woede leidde bij boeren in eigen land.

Brussel kwam daarom in mei al met een voorlopig verbod tot 5 juni. De Poolse minister zegt te hopen dat de verlenging dinsdag in gaat.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ziet niets in het verbod. Hij vindt dat zijn land ruimte moet krijgen het graan op zo veel mogelijk plekken te verkopen. Zijn land is op dit moment in oorlog met Rusland en heeft zo veel mogelijk inkomsten nodig om de strijd te betalen.