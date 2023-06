Veel zon zorgt voor zonnepanelenrecord en soms zelfs voor geld terug

Niet eerder is er zoveel energie opgewekt met zonnepanelen als in de maand mei. Het is ook voor het eerst dat deze hernieuwbare bron meer energie opleverde dan biomassa, zo blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl.

De Nederlandse zonnepanelen waren goed voor bijna 40 procent van het totaal aan duurzaam opgewekte energie.

Samen met windenergie was er in mei een aantal dagen sprake van overproductie. Dat betekent dat er meer energie wordt opgewekt dan er wordt gebruikt en geëxporteerd. "Hierdoor ontstonden negatieve prijzen", zegt energie-expert Martien Visser.

Dat wil niet zeggen dat mensen met zonnepanelen dan geld terugkrijgen. "Dat kan sowieso alleen bij mensen met een dynamisch contract", legt Visser uit. "En dan nog is het lang niet altijd zo dat je na aftrek van belasting daadwerkelijk geld overhoudt. In mei was dat nu wel op een paar dagen het geval."