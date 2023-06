Zwitserse bankenreus krijgt op 12 juni gestalte

Delen via E-mail

UBS rondt de overname van branchegenoot Credit Suisse naar verwachting op 12 juni af. Daarmee ontstaat een Zwitserse bankenreus met een balanswaarde van 1,6 biljoen dollar (1,7 biljoen euro).

UBS redde Credit Suisse eerder dit jaar met steun van de overheid van de ondergang. "We verwachten de overname van Credit Suisse op 12 juni al af te ronden. Dan gaat Credit Suisse Group op in UBS Group", staat in een verklaring van de bank, waar voorheen oud-ING-topman Ralph Hamers de scepter zwaaide.