Gemiddelde hypotheekrente blijft al maanden ongeveer gelijk

De langlopende hypotheekrentes zijn in 2023 nauwelijks veranderd, ziet De Hypotheker. Ook maakt het nauwelijks meer uit of je de rente vastzet voor tien, twintig of dertig jaar.

De verschillen tussen de renteperiodes zijn ondertussen historisch klein geworden. Tussen de gemiddelde twintig- en dertigjaarsrente zit slechts 0,08 procentpunt verschil. En het verschil tussen een rentevaste periode van tien of dertig jaar is 0,36 procentpunt. De kleine verschillen maken het aantrekkelijker om voor een langere periode de hypotheekrente vast te zetten.

Een tienjarige hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is sinds januari met slechts 0,01 procentpunt gestegen. Tegelijkertijd is de dertigjarige hypotheekrente met 0,01 procentpunt gedaald. Ze zijn dus nagenoeg gelijk gebleven.

Het is opletten geblazen bij de variabele rentes, die momenteel hoger zijn dan de gemiddelde langlopende hypotheekrente. Het rentepercentage is van 3,35 procent in januari gestegen naar 4,62 procent in mei. Variabele rentes kunnen maandelijks verschillen en stijgen of dalen mee met de rentestijgingen van de Europese Centrale Bank (ECB).