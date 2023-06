Drie op de vier ondernemers kunnen hogere kosten niet doorberekenen aan klant

Drie kwart van de Nederlandse ondernemers zegt hogere kosten niet of slechts voor een deel te kunnen doorberekenen aan de klant. Dat komt vooral doordat ze bang zijn om klanten kwijt te raken aan de concurrentie. Bovendien zijn prijzen vaak vastgelegd in afspraken met klanten, meldt statistiekbureau CBS.

Daarnaast liet bijna een kwart van de ondernemingen weten dat afspraken over prijsstijgingen al vastliggen in contracten. Een op de vier bedrijven had geen extra kosten of kon ze volledig doorberekenen.