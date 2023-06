Qatar Airways stopt straks met eersteklas

Vermogende reizigers die vliegen met Qatar Airways kunnen binnenkort niet langer een dutje doen in een van de luxueuze ligstoelen in de eersteklas. De luchtvaartmaatschappij gaat die namelijk schrappen in de volgende generatie langeafstandsvliegtuigen.

Volgens topman Akbar Al Baker is het rendement op de stoelen de investeringen niet meer waard. Bovendien biedt de businessclass inmiddels dezelfde voordelen.

"Waarom zou je investeren in een subklasse van een vliegtuig, dat je al alle voorzieningen biedt die je in de eersteklas krijgt?" stelt Al Baker in een interview met persbureau Bloomberg. Dat is de reden waarom de luchtvaartmaatschappij in de toekomstige Boeing 777X-vliegtuigen enkel nog wil investeren in de businessclass.