Belangrijke conferentie Apple staat in teken van VR-bril

Voor Apple-fans is het lange wachten eindelijk voorbij: maandag lanceert de techreus naar alle waarschijnlijkheid na vele jaren weer een belangrijk nieuw product. Het gaat volgens vele geruchten om een eigen virtualreality-bril (VR).

Het is een tool waar de Amerikaanse iPhonemaker zich tot nu toe niet aan heeft gewaagd. De bril zou het belangrijkste nieuwe Apple-product worden sinds de Apple Watch in 2014. Met de VR-bril, die Reality Pro zou moeten gaan heten, wil Apple volgens de geruchten virtual en augmented reality (AR) combineren.

Dat laatste is het over de gewone wereld heen leggen van virtuele zaken zoals in de lucht hangende pijlen voor een routeplanner. Anders dan bij andere VR-brillen zou hier geen controller voor nodig zijn, bewegingen met de handen zijn genoeg. Ook is de bril naar verwachting handzamer omdat deze gebruikmaakt van een externe batterij.