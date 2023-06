Waar DSM en Shell hun kroon afzetten, wordt Heijmans juist koninklijk

Bouwbedrijf Heijmans heeft zaterdag het predicaat koninklijk gekregen. De bouwer uit Rosmalen bestaat honderd jaar en krijgt bij dat jubileum de royale titel uitgereikt. Shell en DSM verloren onlangs nog hun kroon. Hoe zit het met het predicaat koninklijk?

Napoleon was in 1806 de eerste die organisaties het predicaat koninklijk gaf en de Oranjes gingen daar vervolgens mee door. Koninklijk is een eretitel die volgens het Koninklijk Huis respect, waardering en vertrouwen van de koning richting de ontvanger symboliseert. Hiermee worden vooraanstaande bedrijven in het zonnetje gezet.

Bedrijven zijn daarmee geen hofleverancier en de koning heeft ook geen aandelen zoals soms wordt beweerd. Wel mogen trotse organisaties koninklijk in hun bedrijfsnaam verwerken en de kroon in hun logo verwerken, zoals KLM, KPN en Ahold doen. Het woord koninklijk verschijnt zo ook op de beurs. Je koopt straks aandelen van Koninklijke Heijmans

Heijmans voegt zich bij KPN, Gazelle en het Concertgebouw

Heijmans begon in 1923 als kleine stratenmaker en groeide uit tot een van de grootste bouwbedrijven van het land. Zaterdag ontving Heijmans-bestuursvoorzitter Ton Hillen het predicaat koninklijk van de burgemeester. "Deze erkenning is een bevestiging van het vakmanschap en ondernemerschap van onze medewerkers", zei hij trots.

Douwe Egberts, Jumbo, Bavaria, de ANWB, KPN, Gazelle, Burger's Zoo en het Concertgebouw zijn voorbeelden van andere koninklijke organisaties. In totaal hebben enkele honderden organisaties het predicaat, waaronder veel lokale muziek- en sportverenigingen met een lange historie.

'Niets doen wat reputatie kan schaden'

Een organisatie raakt de titel niet zo snel kwijt. Vaak wordt die na 25 jaar wel verlengd. Organisaties met het predicaat koninklijk hebben als een van de weinige verplichtingen om "alles na te laten wat hun reputatie zal schaden". In het recente verleden gingen bij bedrijfsschandalen bij onder meer Ahold of Heineken stemmen op om hun de koninklijke titel te ontnemen, maar dat is niet gebeurd.

Voorwaarden om de titel te krijgen zijn dat een organisatie op z'n minst honderd jaar bestaat en een vooraanstaande positie in Nederland inneemt. Doorsnee organisaties komen dus niet in aanmerking. Het bedrijf moet feilloze financiën hebben en economisch zelfstandig zijn. Een organisatie kan na voordracht van de gemeente koninklijk worden. Daarna gaat het Rijk in overleg met betrokken ministeries bekijken of de organisatie de eretitel verdient.

Shell en DSM niet meer Nederlands genoeg voor titel

Een andere belangrijke voorwaarde is de nationaliteit. Daarom raakten Shell zijn koninklijke status vorig jaar kwijt en DSM in mei van dit jaar.