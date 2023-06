Witte Huis denkt cruciale schuldendeal vandaag te kunnen ondertekenen

De Amerikaanse president Joe Biden ondertekent mogelijk zaterdag al het wetsvoorstel dat de verhoging van het schuldenplafond regelt, laat een regeringswoordvoerder weten.

Democraat Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hadden afgelopen zaterdag al een akkoord gesloten over het schuldenplafond. Maar die deal moest ook nog de goedkeuring krijgen van het Amerikaanse Congres, waar met name de conservatieve flank van de Republikeinen vond dat meer besparingen nodig waren.

Nu beide kamers van de volksvertegenwoordiging hebben ingestemd, is een volgende stemming over een verhoging van het schuldenplafond pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 nodig.

Het verhogen van het schuldenplafond is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt het steeds moeilijker. Kredietbeoordelaar Fitch is daardoor somberder geworden over de financiële gezondheid van de Verenigde Staten.