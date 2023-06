Zomervakantie vieren we steeds vaker in Noord-Europa

Zon, zee en strand blijven voor veel Nederlanders populaire ingrediënten voor hun zomervakantie. Tegelijkertijd zitten actieve vakanties naar noordelijker landen in de lift, ziet een aantal bedrijven uit de reisbranche.

"Veel mensen gaan op vakantie voor de zon en de mediterrane sfeer", zegt een woordvoerder van reisorganisatie TUI, die vooral vliegvakanties naar Spanje, Griekenland en Turkije dit jaar goed zag verkopen. Wat betreft autovakanties voert Denemarken de lijst aan.

Bij Sunweb Group, waar behalve Sunweb de merken Eliza was here, GOGO en Primavera onder vallen, zijn onder meer Griekse en Spaanse eilanden en Turkije in trek. Ook Corendon ziet dat het aantal boekingen naar Zuid-Europa goed loopt.

Laatstgenoemde laat weten dat ook cruises populairder worden, niet alleen in het Middellandse Zeegebied maar ook naar de Noorse fjorden, Engeland en Schotland. Volgens ANWB is Scandinavië "een mainstream zomervakantiebestemming" geworden.

Reisbureaus die zijn gespecialiseerd in Noordwest-Europa en Scandinavië zeggen dat de vraag naar vakanties in die regio toeneemt. Zo ziet Buro Scanbrit deze zomer "een mooie groei" in het aantal boekingen, vergeleken met vorig jaar. Vooral rondreizen in Noorwegen en Denemarken zijn in trek. Ook zijn reizen naar Schotland en Ierland een stuk populairder dan een jaar geleden, zegt een woordvoerder.

Ook jongeren kiezen vaker voor het noordwesten

Branchegenoot Nordic herkent de toegenomen vraag. En waar eerder vooral families en senioren de rust en ruimte in het noorden opzochten, zijn dat nu ook meer tieners, zegt directeur Hugo van Drie. "We zien een jongere doelgroep die liever een sportieve hike maakt in de bergen dan comadrinkt in een barstreet aan de Spaanse costa's."