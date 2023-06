Personeel moet gemakkelijker bij concurrent aan de slag kunnen

Werknemers krijgen straks meer ruimte om hetzelfde werk bij een concurrent te doen als hun dienstverband erop zit. Op dit moment zitten ze soms ten onrechte vast door een concurrentiebeding. Dat zit de doorstroom op de arbeidsmarkt in de weg, vindt verantwoordelijk minister Karien van Gennip.

Een werknemer die bedrijfsgeheimen kent, kan veel schade aanrichten bij een oud-werkgever. Maar bedrijven gebruiken het concurrentiebeding ook om personeel aan zich te binden en dat is niet de bedoeling. "We zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is", zegt Van Gennip.