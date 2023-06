Een op de twintig bedrijven heeft problematische schulden

Zo'n 5 procent van de bedrijven in Nederland dreigt door schulden in de knel te raken. Het gaat om vijfduizend tot tienduizend ondernemingen. Onder meer in de horeca vrezen veel ondernemers dat ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Dat een deel van de bedrijven de komende tijd daadwerkelijk in de problemen raakt, is volgens statistiekbureau CBS niet denkbeeldig. De Belastingdienst verstuurt vanaf begin deze maand invorderingsbrieven naar ondernemers die nog een belastingschuld uit de coronatijd hebben.

Bedrijven mochten tijdens de pandemie langer wachten met het aflossen van hun belastingschuld. Maar aan die coulance is een einde gekomen. De totale nog openstaande belastingschuld van bedrijven bedroeg eind april 16,5 miljard euro.

Het CBS heeft bedrijven met vijf of meer werknemers naar hun schulden gevraagd. Daaruit blijkt dat een op de twintig de eigen schuldenlast problematisch noemt. In de horeca gaat het zelfs om een op de acht. Niet toevallig is die bedrijfstak zwaar getroffen door de coronalockdowns.

Bedrijven worstelen ook met hogere inkoopkosten door de hoge inflatie van de afgelopen tijd. De ondernemers zijn meer geld kwijt aan bijvoorbeeld energie, lonen en inkoop. Het CBS heeft ook gevraagd of de bedrijven die hogere kosten kunnen doorberekenen aan de klant.