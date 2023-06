Goedkoper op vakantie door sterke euro? Dat valt te bezien

We krijgen deze zomer meer dollars, kronen, lira’s en Antilliaanse guldens voor een euro. De waarde van onze munt bij een wisselkantoor zit in de lift. Dat kan interessant zijn richting het vakantieseizoen. Maar je reis wordt er niet altijd goedkoper van.

Van afgelopen zomer tot dit voorjaar stond de euro er slecht voor. Je kreeg zelfs minder dan een dollar voor een euro en dat was voor het eerst in twintig jaar tijd. “Het was kommer en kwel met de euro”, zegt econoom Bert Colijn van ING.

Hij legt uit dat de waarde van valuta sterk wordt beïnvloed door het beleid van centrale banken. “Als de rente in andere landen hoger is, wordt die munt ook aantrekkelijker. Omdat de Amerikaans en Britse centrale bank de rente in 2022 sneller verhoogden, kwam de waarde van de euro onder druk te staan.” Een andere reden voor de zwakke euro was de hoge gasprijs. “We importeren in Europa veel gas en dat werd veel duurder. Zo ontstond er veel vraag naar andere valuta dan de euro.”

Inmiddels heeft de euro weer aan glans gewonnen. De ECB heeft haar rente meermaals verhoogd en de gasprijs is flink gezakt naar het laagste niveau in twee jaar. “Daardoor is onze export weer meer waard dan de import en dat doet de euro goed”, zegt Colijn.

Meer dollars, kronen en yen

Voor een euro krijg je nu 1, 08 dollar, net iets meer dan begin juni 2022. Ook ten opzichte van veel andere munten is de euro wat meer waard geworden. Zo krijg je voor een euro nu 11,63 Zweedse kronen, tegen 10,71 vorig jaar. En 149 Japanse yen, tegen 142 vorig jaar. Of 1,45 Canadese dollar, tegen 1,35 vorig jaar.

Er zijn landen waar je voor een euro nog veel meer andere valuta terugkrijgt ten opzichte van de zomer van 2022. En daar zitten populaire vakantiebestemmingen bij. Zo is de euro ten opzichte van de Turkse lira flink in waarde gestegen afgelopen jaar. Dit komt deels doordat Turkije de rente heel laag houdt om de economie te stimuleren. Sinds de herverkiezing van president Erdogan eind mei werd de euro nog meer lira waard. Op 1 juni kreeg je 22,38 lira voor een euro, 28 procent meer dan een jaar geleden.

Twee keer meer peso's, maar inflatie gooit roet in het eten

Grotere uitschieters zijn er in Egypte, Argentinië en Suriname. Je krijgt nu 33 Egyptische ponden, tegen 19 vorig jaar. En in Argentinië krijg je met 258 peso voor een euro dubbel zoveel als vorig jaar. Ook nog interessant: Je krijgt dit jaar 71 procent meer Surinaamse dollars voor een euro dan in juni 2022. En bij het wisselkantoor krijg je ook iets meer Antilliaanse guldens voor een euro.

Een gunstigere wisselkoers hoeft niet te zeggen dat een vakantie naar Turkije, Egypte of Suriname opeens spotgoedkoop is geworden. Colijn herkent enkele landen meteen aan de gigantische inflatie. Die is in Argentinië bijvoorbeeld 109 procent en in Turkije 43 procent. “De inflatie moet je meerekenen voor je vakantie. Als je kopje koffie 100 procent duurder wordt, dan is je voordeel van de gunstige wisselkoers al verdwenen.”

De inflatie is een gemiddelde prijsstijging. Het kan zijn dat bepaalde zaken in een land duurder worden waar je als toerist niet zoveel last van hebt.

Ook bij andere uitschieters zoals Egypte en Suriname zijn er inflatiepercentages van meer dan 30 procent. In andere landen met een gunstiger wisselkoers, zoals Noorwegen, Zweden, Canada en Australië wijkt de inflatie niet veel hoger dan in Nederland. Zodoende krijg je daar mogelijk wel meer waar voor je geld.

Frank en zloty juist meer waard ten opzichte van de euro