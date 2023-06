Heineken haalt reclameposters weg omdat modellen minderjarig lijken

Bierbrouwer Heineken heeft vorige week posters en digitale afbeeldingen weggehaald nadat er klachten waren over de leeftijd van de modellen. Die leken veel jonger dan 25 jaar, en dat mag niet in reclames voor alcoholische drankjes.

De bal kwam aan het rollen toen gezondheidsadviseur Martijn Planken op LinkedIn een bericht deelde over de poster. Hij had aan drie tieners gevraagd hoe oud de modellen op de Heineken-poster waren, en alle drie dachten ze tussen de zestien en achttien jaar oud. Daar was directeur Peter de Wolf van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) het mee eens, zegt hij na berichtgeving door RTL Nieuws.

"Een van de regels voor alcoholreclames is dat modellen niet jonger mogen zijn dan 25 jaar. Ze mogen ook niet jonger lijken", legt De Wolf uit. In dit geval waren de modellen ruim boven de 25 jaar, maar ze leken veel jonger. "Alcohol is een prachtig product", vindt hij. "Maar het moet wel weggehouden worden bij jongeren."

Heineken besloot vorige week vrijdag om de reclame voor Heineken Silver weg te halen, nadat er contact geweest was met De Wolf. "De modellen leken inderdaad jonger", licht een woordvoerder toe. "Dit was ons eerder niet opgevallen, anders was de campagne niet live gegaan."