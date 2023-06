Stakingen bij VDL Nedcar houden aan: personeel legt maandag 24 uur werk neer

De onrust onder het personeel van autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born houdt aan. De werknemers leggen maandag opnieuw 24 uur lang het werk neer. Later in de week volgen meer acties.

VDL Nedcar gaat in november een groot deel van het personeel ontslaan. Duizend werknemers en nog eens achthonderd uitzendkrachten die in Born werken, moeten in het najaar vertrekken.

De autofabriek maakt nog tot maart 2024 MINI's voor BMW. VDL Nedcar heeft geen nieuwe opdrachten die in de plaats van de productie voor BMW kunnen komen. Daardoor heeft de fabriek nog maar één ploegendienst nodig.

Vakbonden en het bedrijf liggen al enige tijd met elkaar overhoop. Medewerkers hebben al meermaals gestaakt en de fabriek stilgelegd.

Volgens FNV-bestuurder Peter Reniers is het bericht over de ontslagen hard aangekomen op de werkvloer. "Als bedrijf stuur je de mensen op vakantie met een zeer gemengd gevoel. Er heerst veel onzekerheid onder het personeel of zij na het ontslag wel elders aan de bak komen. Het gaat vooral om werknemers die al heel lang bij VDL werken."