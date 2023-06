China boort gat van maar liefst 11 kilometer in zoektocht naar meer olie

China gaat een gat van meer dan 11 kilometer boren in de hoop daar meer fossiele energie te vinden. Zelden in de geschiedenis is er dieper geboord en voor de Chinezen is het zelfs een record.

Het project staat onder leiding van staatsoliemaatschappij China National Petroleum Corp. Volgens het bedrijf is het project een mijlpaal voor het land en moet boren op zulke dieptes bijdragen aan meer energiezekerheid voor de Chinezen.

Het gat komt in het Tarimbekken, in het afgelegen westen van het land waar veel olie te vinden is. De nieuwe schacht moet 11.100 meter diep worden en gaat door verschillende aardlagen heen.

Gesteente dat zo diep onder de aardkorst zit, is tot 145 miljoen jaar oud. Het boren duurt naar verwachting zo'n vijftien maanden, meldt Bloomberg. Afgelopen dinsdag is de boor de grond in gegaan.

De Chinese leider Xi Jinping zei een paar jaar geleden al dieper te willen boren. Naast olie en gas hoopt hij op die manier ook zeldzame grondstoffen te vinden om bijvoorbeeld te verwerken in elektrische auto's. Verder moet de wetenschap zo meer kennis vergaren over natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.