Wereldwijde voedselprijzen dalen nog wat verder

Prijzen van basisvoedsel als graan, zuivel en palmolie zijn vorige maand verder gedaald. Dat komt onder meer door de verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne en een betere oogst. De lagere prijzen kunnen ertoe leiden dat we straks minder kwijt zijn in de supermarkt.

Dat zou geen overbodige luxe zijn, want eten en drinken zijn de laatste tijd flink duurder geworden. Zo zijn de prijzen van eieren, melk en kaas maar liefst 23,8 procent hoger dan een jaar geleden.

De mondiale voedselprijzen worden bijgehouden door wereldvoedselorganisatie FAO. Die houdt op basis van verschillende voedselsoorten een prijsindex bij en die daalde vorige maand met 2,6 procent.

Dat komt onder meer doordat zuivel 3,2 procent minder duur was dan in april. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar was het zelfs bijna 18 procent goedkoper. Ook plantaardige oliën van bijvoorbeeld zonnebloemen of soja waren minder duur, net als tarwe en mais. Daar staat tegenover dat rijst en vlees duurder zijn geworden.

Grootste uitschieter is suiker. De prijs daarvan stijgt al geruime tijd en vorige maand was daar geen uitzondering op. De zoete grondstof werd in één maand maar liefst 8,2 procent duurder. Dat kwam vooral door mindere oogst en de verwachting dat er ongunstig weer aankomt.