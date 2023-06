Gokparadijs Macau draait weer op volle toeren

De casino's van het Aziatische gokparadijs Macau draaien weer als vanouds. De omzet steeg in mei met maar liefst 366 procent tot 1,93 miljard dollar (1,8 miljard euro). Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de coronacrisis in januari 2020.

De maandelijkse opbrengsten stegen extra hard vanwege een vijfdaagse nationale feestdag. Op die dag trokken honderdduizenden bezoekers massaal naar Macau. De speciale administratieve regio is de enige plaats in China waar burgers legaal in casino's kunnen gokken.