ECB-president Lagarde vindt inflatie nog steeds te hoog en zint op renteverhoging

De inflatie in de eurozone is nog steeds te hoog, waardoor een strikter monetair beleid noodzakelijk is. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag gezegd.

De inflatie in de eurozone kwam in mei uit op 6,1 procent. In april gingen de prijzen in de twintig eurolanden nog met gemiddeld 7 procent omhoog. Dat is nog altijd ver boven de doelstelling van de ECB, die een inflatie van 2 procent nastreeft.

"De inflatie is te hoog en dat zal nog lang zo blijven", zei Lagarde in een toespraak. "We hebben nog steeds mogelijkheden om de belangrijkste rentetarieven te verhogen."