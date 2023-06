Opnieuw meer schone energie gebruikt vorig jaar

Nederlanders hebben ook in 2022 meer schone energie verbruikt dan het jaar ervoor. Vooral het gebruik van zonnepanelen zit in de lift. Biomassa is juist minder verstookt en ook het gasverbruik - dat niet duurzaam is - is flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In totaal verbruikten we in Nederland vorig jaar 1.850 petajoule energie. Dat was 7 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat we minder aardgas hebben verstookt. Daarvan was minder beschikbaar, doordat Rusland de kraan naar Europa grotendeels dichtdraaide.

Dat gasverbruik is voor een aanzienlijk deel niet vervangen. We zijn simpelweg zuiniger geworden, bijvoorbeeld doordat we de thermostaat lager hebben gezet.

Van de 1.850 petajoule die we vorig jaar gebruikten, was 277 petajoule afkomstig van duurzame bronnen. Dat is 6 procent meer dan het jaar ervoor. Die stijging komt grotendeels van zon- en windenergie, die respectievelijk met 45 en 13 procent groeiden.

De grootste bijdrage aan de duurzame energie komt nog altijd van biomassa. Wel is duidelijk dat deze bron onder druk staat. Het gebruik ervan daalde afgelopen jaar met 15 procent. Dat komt onder meer doordat vorig jaar minder is bijgestookt bij stroomcentrales.