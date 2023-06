Bijna 12 procent meer loon voor twaalfduizend werknemers in zuivelindustrie

Delen via E-mail

Een meerderheid van de twaalfduizend werknemers in de Nederlandse zuivelindustrie gaat akkoord met de nieuwe cao. Dat betekent dat de lonen met bijna 12 procent omhooggaan en nieuwe stakingen definitief van de baan zijn.

Na vijf stakingen bij FrieslandCampina in Marum, Noordwijk, Steenderen, Borculo en Meppel liggen er afspraken over loon en andere arbeidsvoorwaarden. Naast de loonsverhoging van bijna 12 procent in vijftien maanden, komt er onder meer een regeling waarmee werknemers eerder kunnen stoppen met werken.