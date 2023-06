Grote ontslaggolf bij autofabriek VDL Nedcar: achttienhonderd banen weg

Autofabriek VDL Nedcar gaat in november al een groot deel van het personeel ontslaan. Duizend werknemers en nog eens 800 uitzendkrachten die in Born in Limburg werken, moeten in het najaar vertrekken. Dat terwijl de fabriek nog tot maart 2024 MINI's maakt voor BMW.

Vanaf november kunnen er nog 2.100 mensen blijven werken, tegen bijna 4.000 nu. Naar verwachting moet de groep die kan blijven in het voorjaar van 2024 alsnog vertrekken. VDL Nedcar heeft geen nieuwe opdrachten die in de plaats van de productie voor BMW kunnen komen. Dus is nog maar één ploegendienst nodig.

Vakbonden en het bedrijf liggen al enige tijd met elkaar overhoop en medewerkers hebben ook al meermaals de fabriek stilgelegd en gestaakt. Volgens een VDL-woordvoerder heeft het besluit om al eerder afscheid te nemen van personeel niets met die stakingen te maken.

Personeel staakt uit onvrede met vertrekvergoeding

Medewerkers zijn ontevreden over de vertrekregeling als het werk in Born ophoudt. Volgens hen zou het industriële moederbedrijf VDL meer kunnen bijdragen.

VDL vindt echter dat het sociaal plan, dat de vertrekvergoeding regelt, wel riant is. En dat de vergoeding twee keer zo hoog is als wettelijk vereist. Ook biedt VDL nog een vertrekbonus van maximaal 7.500 euro. Personeel kan die bonus krijgen als de autofabriek voor het einde van het contract netjes de besproken hoeveelheid MINI's produceert.

Die bonus die gaat per 1 juni 2023 in, laat VDL weten. "Ook de groep werknemers die in november stopt, komt hiervoor in aanmerking", zegt een woordvoerder. De bonushoogte is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen.

'Geen olie op het vuur in verhouding met personeel'

Gooit de aankondiging om alvast 1800 werkenden aan de kant te zetten niet nog meer olie op het vuur in de verhoudingen tussen werknemers en het bedrijf? VDL Necar denkt van niet: "Dit komt immers niet als verrassing. We hebben al eerder dit voorjaar laten weten dat de productie van auto's richting het einde van het contract al eerder iets wordt afgebouwd", zegt de woordvoerder.

Moederbedrijf VDL wil in Born wel nieuwe auto's produceren, maar heeft nog geen contracten hiervoor afgesloten met automerken. Ook wil het bedrijf andere activiteiten in Limburg starten, zoals de assemblage van autobatterijen, de productie van zelfrijdende auto's en het coaten van remschijven. En VDL kan activiteiten van andere dochterbedrijven in de regio Eindhoven mogelijk naar de Limburgse fabriek verplaatsen.