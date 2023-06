Inflatie daalt bijna overal in Europa, maar niet in Nederland

In bijna alle Europese landen stijgen prijzen steeds minder hard. Daarop is één uitzondering: Nederland. In ons land lopen prijzen juist weer harder op.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat was het leven in Nederland afgelopen maand 6,8 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de inflatie nog 5,8 procent.

In de meeste andere landen lopen prijzen juist minder hard op. Zo was de inflatie in Duitsland vorige maand 6,3 procent en de maand ervoor 7,6 procent. In België waren prijzen vorige maand slechts 2,7 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de stijging de maand ervoor 3,3 procent was.

Hoe het komt dat de inflatie in Nederland stijgt, terwijl deze in andere landen daalt, meldt Eurostat niet.

Eerder op donderdag meldde statistiekbureau CBS al dat de inflatie in ons land weer toeneemt. Onder meer de boodschappen zijn een stuk duurder geworden vorige maand. Energieprijzen daalden juist flink. Het percentage van het CBS is anders dan dat van Eurostat, omdat de statistiekbureaus een andere rekenmethode hanteren.