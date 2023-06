Zon- en windenergie groeit wereldwijd sneller dan ooit

Delen via E-mail

De wereldwijde capaciteit van duurzame energie groeit dit jaar naar verwachting met 440 gigawatt. Het is de grootste groei ooit, meldt energieagentschap IEA donderdag. Dat de groei versnelt, komt onder meer door subsidies, hoge prijzen voor fossiele energie en het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland.

De IEA schat in dat aan het einde van dit jaar de wereldwijde capaciteit van zonne- en windenergie goed is voor 4.500 gigawatt. Dat is net zoveel als de totale energiecapaciteit van de Verenigde Staten en China samen.