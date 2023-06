Inflatie blijkt hardnekkig, prijzen in mei harder gestegen dan in april

Prijzen van goederen en diensten waren vorige maand 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is een grotere stijging dan in april, toen de inflatie uitkwam op 5,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Vooral eten en drinken zijn afgelopen maand duurder geworden, met een stijging van maar liefst 12,8 procent. Ook industriële goederen stegen in prijs, net als diensten zoals vervoer, zorg en een bezoek aan de horeca. Daar staat tegenover dat energie juist 18,5 procent goedkoper is geworden.

De inflatie in Nederland is al langere tijd zeer hoog. Al anderhalf jaar stijgen de prijzen elke maand met minimaal 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bovendien blijkt de prijsstijging hardnekkig. Eerder dit jaar leek het er nog op dat de inflatie wat afnam. Zo stegen de prijzen in maart 'slechts' 4,4 procent, terwijl in de wintermaanden stijgingen van boven de 10 procent werden genoteerd. Maar na deze daling, liep de inflatie in april en mei juist weer op.

Het percentage van donderdag is gebaseerd op een eerste raming, op basis van onvolledige gegevens. Volgende week komt het CBS met een definitieve berekening van de inflatie in mei.

Later op donderdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met inflatiecijfers in Europa. Woensdag werd al duidelijk dat in Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk de inflatie wél afnam, in tegenstelling dus tot Nederland.