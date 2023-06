VS-parlement keurt deal schuldenplafond goed en stemt voor verhoging

Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. De onlangs gesloten deal is daarmee goedgekeurd door het parlement in de Verenigde Staten.

Bij het uitblijven van een goedkeuring door het Congres dreigden de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten. Dat zou grote chaos op financiële markten hebben veroorzaakt.

Vooral onder conservatieven binnen de Republikeinse partij, die vinden dat de overheid meer moet besparen, was er nog enig verzet tegen de deal. Sommige progressieve Democraten stemden tegen uit onvrede met werkvereisten voor deelnemers aan een federaal voedselhulpprogramma. De tegenstanders waren uiteindelijk met 117, tegenover 314 ja-stemmers.

De Democratische Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hadden zaterdag een akkoord gesloten over het schuldenplafond. Daarin staat onder meer dat de schuldenlast van de federale staat tot 1 januari 2025 boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar mag stijgen.