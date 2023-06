Robotadviseur vertelt starters welke hypotheek ze moeten nemen

Jongeren die hun eerste huis willen kopen, kunnen de hypotheekadviseur links laten liggen en bij een robotadviseur aankloppen. Een computermodel van De Hypotheekshop zegt op basis van een algoritme welke hypotheek bij welke bank ze moeten nemen.

Deze nieuwe vorm van hypotheekadvies is voor starters die in loondienst werken. Zij krijgen in een online hypotheekprogramma vragen over wat ze belangrijk vinden.

Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om of ze een betaalrekening willen bij een grote bank in ruil voor rentekorting en hoe belangrijk boetevrij aflossen voor ze is. Ook geven ze hun budget op.

"Het is een twee tot drie uur durend programma. Als je dat volledig hebt doorlopen, rekent een algoritme alle 70.000 opties bij 35 banken door", zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop.

De robotadviseur komt daarna met een advies voor één geldverstrekker en één rentevaste periode. Het algoritme toont dus niet meer opties.

Vervolgens bepaalt de klant of hij daarmee akkoord gaat. In dat geval regelt een adviseur van een De Hypotheekshop-kantoor de hypotheek bij de bank. Bij vragen kan een klant contact opnemen met het kantoor. Als je toch een gedeeltelijk menselijk advies wil, moet je bijbetalen.

Geld besparen doordat hypotheekgesprek uitblijft

Doordat er geen menselijke hypotheekadviseur aan te pas komt, is het robotadvies goedkoper. Starters betalen voor de robot 1.295 euro, tegen de 2.500 euro die een traditioneel advies bij De Hypotheekshop doorgaans kost.

Dat De Hypotheekshop toch nog 1.295 euro rekent, komt volgens Hagedoorn door het regelwerk van de adviseur achteraf en de afsluitkosten.

Bij sommige banken kun je al hypotheken afsluiten zonder gesprek met een hypotheekadviseur. In dat geval sla je het hypotheekadvies over, vergelijk je geen hypotheken en betaal je 300 tot 800 euro afsluitkosten. Dat heet execution only.

Hiervoor moet je wel een kennistoets doen, omdat de AFM het niet voor iedereen verantwoord vindt om zelfstandig een hypotheek af te sluiten. Via zo'n kennistoets controleert de toezichthouder of je genoeg van hypotheken afweet.

'Kennistoets niet nodig bij robotadvies'

Hagedoorn ziet een groot verschil met execution only, omdat je bij het robotadvies "aan het handje wordt genomen in de online hypotheekmodule. Bij execution only moet je alles echt zelf bedenken." Daarom vindt hij een kennistoets niet nodig.