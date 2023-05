Hard oordeel over KLM: regels voor staatssteun niet nageleefd

KLM houdt zich niet aan voorwaarden die zijn verbonden aan de staatssteun die het bedrijf tijdens de coronacrisis kreeg, volgens de staatsagent. Het bedrijf keert alweer winstdelingen uit, geeft nog steeds belastingvoordelen aan personeel in het buitenland en piloten hebben te weinig salaris ingeleverd.

Dat is niet voldoende gebeurd, stelt staatsagent Jeroen Kremers. De kosten zijn niet ver genoeg verlaagd, over 2022 worden alweer winstdelingen uitgedeeld en piloten en ander hoger betaald cabinepersoneel hebben te weinig salaris ingeleverd.

De staatscontroleur adviseert het kabinet om naleving alsnog af te dwingen, zo nodig via de rechter. Ook kan het kabinet als aandeelhouder van KLM bijvoorbeeld het vertrouwen in het bestuur opzeggen.

Of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, is maar de vraag. Verantwoordelijk minister van Financiën Sigrid Kaag zegt dat de uitkomst van een rechtszaak onzeker is. Ze twijfelt daarom of ze die stap moet zetten. Welke stappen Kaag wél zet, bepaalt ze op een later moment.