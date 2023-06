De ui wint steeds meer terrein in Nederland

Vroeger werden ze vooral geteeld in Zeeland en Flevoland, nu is de uienteelt ook populair in andere delen van Nederland, waardoor steeds meer boeren uien verbouwen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Vooral in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant werden in 2022 veel meer uien geteeld. Het aantal akkers waarop ze worden verbouwd, is in de afgelopen twaalf jaar bijna verdubbeld. Na mais, aardappel, tarwe en suikerbiet neemt de ui inmiddels de meeste Nederlandse landbouwgrond in.

Dat meer provincies zich wagen aan de uienteelt, komt onder andere door de tegenvallende oogst in Zeeland. Omdat de grond daar steeds zilter wordt en er een groot gebrek is aan zoet regenwater, werden daar vorig jaar bijna 40 procent minder uien geoogst. Flevoland was in 2022 wél nog steeds de provincie met de grootste uienteelt.