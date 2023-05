Inflatie daalt verder in Duitsland en Frankrijk, maar voedsel blijft duur

De prijzen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië zijn in mei minder hard gestegen dan in april. De inflatie is vooral door de dalende energieprijzen afgenomen. Maar de prijzen van voedingsmiddelen zijn deze maand wel hard omhooggegaan.

De prijzen in Duitsland stegen in mei met 6,3 procent op jaarbasis, terwijl de inflatie in april nog 7,6 procent was. De daling van het inflatiecijfer was sterker dan verwacht en was met name het gevolg van dalende energieprijzen en een goedkoper ov-abonnement.

In Frankrijk stegen de prijzen in mei met 6 procent, tegenover 6,9 procent in de voorgaande maand. Hoewel ook de prijzen van voedingsmiddelen minder hard opliepen dan in april, stegen ze nog steeds met 14 procent.

De Spaanse inflatie kwam in mei uit op 2,9 procent, tegenover 3,8 procent in april. Spanje heeft al langer een van de laagste inflatiepercentages van Europa. En in Italië bedroeg de inflatie 8,1 procent, ook iets lager dan in april.

De Duitse prijzen stegen volgens de Europese rekenmethode deze maand met 6,3 procent op jaarbasis. In april bedroeg de inflatie nog 7,6 procent. De afname was sterker dan economen hadden voorzien.