Air New Zealand wil passagiers wegen voor het instappen

Luchtvaartmaatschappij Air New Zealand weegt sinds deze week voor vertrek passagiers op internationale vluchten. Het bedrijf wil zo het gemiddelde gewicht van de reizigers achterhalen.

Tussen 29 mei en 2 juli krijgen tienduizend reizigers de vraag of ze voor het boarden even op de weegschaal willen gaan staan. Volgens de nationale airline van Nieuw-Zeeland moet de piloot in verband met de veiligheid weten hoeveel gewicht er aan boord is en hoe dat gewicht over het toestel is verdeeld.

"We wegen alles wat aan boord van een vliegtuig gaat: van de vracht tot aan de maaltijden en de bagage. Voor de passagiers, bemanning en handbagage gaan we uit van gemiddelden. Daarvoor doen we nu dit onderzoek", meldt de luchtvaartmaatschappij. In 2021 werden de reizigers op binnenlandse vluchten al gewogen.