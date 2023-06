Krapte op arbeidsmarkt blijft komende jaren groot

De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren aan. In sectoren als de zorg, ICT, techniek en het onderwijs is sprake van een structureel tekort aan personeel. Ook is er veel behoefte aan vakmensen vanuit het mbo, zoals loodgieters.

De groei van de werkgelegenheid komt volgend jaar dan ook in een lagere versnelling door een krimpende economie en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt donderdag uit de arbeidsmarktprognose 2023-2024 van uitkeringsinstantie UWV.

"De krapte zal in veel sectoren structureel zijn. Er zijn flinke tekorten in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Daar komt bij dat de zorg veel last heeft van de vergrijzing", zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes. "Bedrijven zullen er alles aan doen om mensen te behouden. Hiervoor is vaak meer nodig dan het bieden van een vast contract."

Het aantal banen groeit dit jaar nog met 1,4 procent en in 2024 valt de banengroei met een plus van 0,5 procent bijna stil. Dat de economie een stap terug doet, zullen we op de arbeidsmarkt het eerst gaan merken aan het aantal ontstane vacatures. Dit jaar neemt dat aantal af met 8 procent en in 2024 daalt dit verder met 3 procent.

"De arbeidsmarkt staat onder druk vanwege de lagere economische groei, maar ook door de aanhoudende krapte, die naar verwachting de komende jaren niet veel minder zal worden. De krapte drukt de werkgelegenheid, omdat bedrijven genoodzaakt zijn andere oplossingen te zoeken in plaats van meer personeel vinden om de productie te laten groeien", zegt Witjes.

Daling groei aantal banen

Dit jaar zal het aantal banen naar verwachting met 165.000 toenemen. Voor 2024 zijn de verwachtingen een stuk lager. Het aantal banen groeit met nog maar 61.000. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat we een periode van zeer sterke banengroei achter de rug hebben.

Het aantal ontstane vacatures bereikte afgelopen jaar met bijna 1,6 miljoen het hoogste niveau sinds 1997, maar neemt dit jaar naar verwachting af met 8 procent. Dat komt neer op 119.000 vacatures. Dat is het gevolg van de lagere economische groei. In 2024 wordt een verdere daling verwacht: een min van 3 procent, zo'n 43.000 vacatures.

"De afname van het aantal ontstane vacatures laat zien dat werkgevers minder inzetten op het vinden van nieuw personeel. Dit komt enerzijds doordat de economische groei lager zal zijn en anderzijds doordat de schaarste aan personeel groot blijft. Steeds meer zal het beschikbare arbeidsaanbod de grenzen van de economische groei gaan bepalen", denkt Witjes.

'Krapte veroorzaakt door mismatch'

De krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral veroorzaakt door een kwalitatieve mismatch. Dit houdt in dat de competenties en voorkeuren van werkzoekenden niet altijd aansluiten op de vraag van werkgevers. Door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen werkgevers steeds om andere vaardigheden.