Salarissen steeds verder omhoog; gemiddeld 7 procent erbij dit jaar

De lonen in nieuwe cao's zijn in mei gemiddeld met 7,8 procent gestegen en dat is opnieuw een historisch hoogtepunt. De loonstijging ligt daarmee boven de inflatie, die in april 5,2 procent bedroeg.

Ondanks de onrust en de daarmee gepaard gaande stakingen in veel sectoren worden er toch veel cao's afgesloten. Deze maand ging het om twintig cao's voor 160.000 werknemers, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

Op jaarbasis stijgen de lonen gemiddeld met 7 procent en dat is ongekend hoog. De lonen gingen gemiddeld het meest omhoog in de industrie, de voedingssector, groothandel, chemie en de overheid.

Door de torenhoge inflatie staat de koopkracht van werknemers in verschillende sectoren en bedrijven al lange tijd onder druk. Werknemers kunnen met moeite hun energierekening betalen of komen aan het einde van de maand in de problemen.

Ook de boodschappen zijn nog steeds duur. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen, maakte statistiekbureau CBS onlangs bekend. In september vorig jaar was er zelfs sprake van een inflatie van 14,5 procent. Voor de vakbonden is dat reden om voor een forse looneis te gaan tijdens de cao-onderhandelingen.