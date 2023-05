Turkse lira zakt naar nieuw dieptepunt ten opzichte van euro en dollar

De Turkse lira is woensdag opnieuw minder waard geworden ten opzichte van de dollar en euro vanwege zorgen over de economische koers van het land. De vraag is namelijk of president Recep Tayyip Erdogan vasthoudt aan zijn onorthodoxe beleid.

De koersdaling van de Turkse munt volgt op de herverkiezing van Erdogan, die zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezing heeft gewonnen.

De lira noteerde een nieuw dieptepunt, doordat investeerders vrezen dat de president de Turkse financiële markten strak blijft regisseren. 1 dollar is nu meer dan 20 lira waard. Ook ten opzichte van de euro verloor de Turkse munt terrein. 1 euro is nu meer dan 22 lira waard.

Economen verwachten dat de munt nog verder in waarde zal dalen als Erdogan vasthoudt aan het onorthodoxe Turkse beleid. Ondanks de hoge inflatie wil hij de rentetarieven in het land laag houden.

Met een lagere rente wil de Turkse president investeringen interessanter maken en zo de economie aanjagen. Ook wordt het volgens hem dan voor Turkse consumenten aantrekkelijker om geld te lenen. Hij hoopt daarmee de torenhoge inflatie in te dammen.