Meer mensen met hogere inkomens melden zich bij schuldhulpverlening

Relatief meer mensen met hogere inkomens hebben vorig jaar bij de schuldhulpverlening aangeklopt. Dat komt volgens branchevereniging NVVK voornamelijk door de hoge inflatie en stijgende energiekosten.

Het aandeel hulpvragers met een modaal of hoger inkomen steeg vorig jaar van 33 procent naar 43 procent, meldt de vereniging van schuldhulpverleners in haar jaarverslag.

Bijna iedereen heeft momenteel last van de hoge prijzen van de boodschappen en de energie. Maar de compensatiemaatregelen van de overheid zijn vaak gericht op lagere inkomens. Daardoor komen mensen met een hoger inkomen nu juist in de problemen.

Volgens Hoepel speelt een gebrek aan vertrouwen in de overheid ook een grote rol. "Als je uitkering al eens is stopgezet of als je al eens een terugvordering hebt gehad, dan word je bang om een toeslag aan te vragen." Dat doen zij nu minder snel, waardoor ze eerder in de problemen komen.