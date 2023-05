Het loopt dit jaar geen storm met subsidiepotje voor nieuwe elektrische auto

Tot dusver is op ongeveer een derde van het subsidiepotje voor nieuwe elektrische auto's aanspraak gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van de RVO , die belast is met het verlenen van subsidie op de aanschaf en lease van elektrische auto's.

Het loket ging dit jaar op 10 januari open en toen zat er 99,4 miljoen euro in het potje. Daarvan was 67 miljoen euro bestemd voor het kopen of leasen van een nieuwe elektrische auto en 32,4 miljoen euro voor een gebruikt exemplaar.

Je kunt dit jaar maximaal 2.950 euro krijgen wanneer je een nieuwe elektrische auto koopt of least. Dat is minder dan in het eerste jaar, toen je daar nog 4.000 euro voor kon ontvangen. Voor gebruikte auto's is het bedrag al sinds de start 2.000 euro.