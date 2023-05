Banken gaan gerichter speuren naar witwaspraktijken

De banken en toezichthouder De Nederlandsche Bank gaan zich in hun speurtocht naar witwaspraktijken meer richten op waar de echte risico's zitten. De Nederlandse Vereniging van Banken kan niet zeggen of dit ook betekent dat de kosten voor betaalpakketten minder hard omhooggaan.

De banken gaan met verschillende brancheorganisaties en De Nederlandsche Bank in gesprek om tot toezicht op maat te komen. In eerste instantie zijn non-profitorganisaties, sekswerkers en cryptobedrijven aan de beurt. "Later volgen naar verwachting standaarden voor onder andere coffeeshops, bedrijven in de auto-industrie, betaalinstellingen en de detailhandel."