Financieel stelsel is ondanks inflatie weerbaar, wel vrees voor recessie

Ondanks de energiecrisis en omvallende buitenlandse banken staat ons financiële stelsel er volgens het Centraal Planbureau (CPB) goed voor. Ook blijven de gevolgen van dalende woningprijzen waarschijnlijk beperkt. Wel zijn jonge huizenbezitters kwetsbaar en is er een reële kans op een recessie.

Na de ellende van de coronacrisis kregen bedrijven en huishoudens vorig jaar te maken met dure energie en andere stijgende prijzen. Verder vielen er dit jaar in de Verenigde Staten en Zwitserland diverse banken om en dalen de huizenprijzen al sinds de zomer van 2022.

Maar de Nederlandse economie kan die klappen opvangen. Dit komt doordat financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, genoeg reserves hebben en doordat de positie van veel huizenbezitters de afgelopen tijd is verbeterd. Daardoor kunnen ze de dalende prijzen waarschijnlijk wel opvangen. Ook is het CPB niet bang dat de bankenonrust in vooral de VS overslaat op Nederland.

De uitzonderingen zijn jongeren, huizenbezitters met weinig vermogen en degenen die onlangs een huis hebben gekocht. Hun positie is in de afgelopen jaren minder verbeterd dan die van veel anderen. Daardoor kunnen zij sneller in de problemen komen.

Kans op een kleine recessie is reëel

Nederland loopt het risico in een kleine recessie terecht te komen. Dit komt mede door de hoge inflatie. Door de hogere prijzen geven we minder uit. En om inflatie te bestrijden, neemt de Europese Centrale Bank (ECB) maatregelen die de economie afremmen, zoals de rente verhogen.

We spreken van een recessie als de economie twee kwartalen op rij krimpt. In het eerste kwartaal van dit jaar slonk de economie met 0,7 procent.