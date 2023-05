Fabriek ter vervanging van Gronings gas wordt 1 oktober in gebruik genomen

Delen via E-mail

De stikstofinstallatie in Zuidbroek, die op 1 april 2022 al had moeten draaien, kan vanaf 1 oktober stikstof produceren. Dat heeft een woordvoerder van Gasunie desgevraagd aan NU.nl laten weten.

Door toevoeging van stikstof kan buitenlands gas geschikt worden gemaakt voor onze verwarmingen en kookplaten. Wij zijn ingericht op zogenoemd laagcalorisch gas, zoals dat in Groningen werd opgepompt. Het gas dat we importeren, ook lng, is hoogcalorisch gas.