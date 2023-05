Kratje bier in de aanbieding 35 procent duurder sinds stuntverbod

Een kratje bier in de aanbieding kostte in de eerste maanden van dit jaar gemiddeld 14,22 euro in de supermarkt. Twee jaar geleden, voordat het verboden werd te stunten met de prijs van een kratje, was dat nog 10,52 euro. Dat heeft marktonderzoeker Circana uitgezocht op verzoek van NU.nl.

Een kratje pils in de aanbieding is dus maar liefst 35 procent duurder geworden. "Terwijl hetzelfde kratje net iets meer dan 4 procent duurder werd wanneer het niet in de aanbieding was", zegt Sjanny van Beekveld van Circana. "Die prijsstijging is veel minder groot dan van andere producten in de supermarkt."

Een kratje dat niet in de aanbieding was, ging van gemiddeld 17,02 euro in 2021 naar 17,74 euro nu.

Sinds 1 juli 2021 geldt een verbod op stunten met de prijzen van bier en wijn. De korting op die dranken mag niet hoger zijn dan 25 procent. "Dit jaar komt de korting uit op 24,75 procent", rekent Van Beekveld voor. Vóór het stuntverbod kwam de korting gemiddeld uit op ruim 60 procent.